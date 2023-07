Le PSG rêve d’un transfert historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Habitué des opérations onéreuses lorsqu’il s’agit de garnir son effectif de stars, le PSG peine en revanche à se montrer aussi efficace concernant ses ventes. Gonçalo Guedes, qui a plié bagage en 2018 pour 40M€, apparaît toujours comme le plus gros transfert de l’histoire du club. Un record qui ne devrait pas être battu cet été, au grand dam des dirigeants.

Neymar, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Edinson Cavani… Depuis l’arrivée des Qataris, le PSG a pris pour habitude de sortir le chéquier sur le mercato et truste même les deux premières places du classement des transferts les plus chers de l’histoire du football avec ses deux attaquants vedettes qui accompagnaient Lionel Messi l’an dernier au sein de la MNM . En revanche, le bilan est moins glorieux sur le plan comptable lorsqu’il s’agit de lister les ventes.

Le record est à 40M€

Erreur de casting en ne restant qu’une demi-saison dans la capitale avant de rejoindre Valence en prêt, puis sous la forme d’un transfert à l’été 2018, Gonçalo Guedes a néanmoins permis au PSG de boucler la plus grosse vente de son histoire en atteignant la barre des 40M€. Depuis, les dirigeants ne sont jamais parvenus à approcher ce montant, et ce malgré leur volonté de dégraisser l’effectif chaque été. David Luiz occupe la deuxième place du classement (35M€) tandis que Ronaldinho (32,2M€) complète le podium, alors que son départ remonte à 2003. Suivent derrière Lucas Moura (28,4M€), Blaise Matuidi (25M€), Serge Aurier (25M€), Javier Pastore (24,7M€), Yuri Berchiche (24M€), Giovani Lo Celso (24M€) et Arnaud Kalimuendo (20M€).

Icardi et les autres indésirables ne vont pas rapporter beaucoup

A ce jour, difficile d’imaginer un joueur se hisser prochainement dans le top 10 des plus grosses ventes du PSG, et ce alors qu’une dizaine de départs est espérée au sein de la direction. Recruté pour 50M€, Mauro Icardi est en passe de s’engager définitivement en faveur de Galatasaray, mais l’opération ne devrait pas dépasser les 10M€. Un prix qui ferait alors de lui le 23e joueur le mieux vendu de l’histoire du PSG, à égalité avec Timothy Weah, Arthur Zagré et Gabriel Heinze. De son côté, Leandro Paredes aurait pu faire son entrée dans le podium des meilleures ventes, le PSG ayant fixé son option d’achat à 22M€, mais la Juventus a décidé de ne pas conserver le champion du monde argentin, qui devrait suivre Mauro Icardi à Galatasaray selon la presse turque. Alors qu’il était arrivé en janvier 2019 pour 40M€, Paredes devrait prendre le large pour environ 6M€ hors bonus.

Keylor Navas, Colin Dagba, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum ou encore Renato Sanches sont eux aussi invités à plier bagage, mais il est déjà acquis qu’aucun d’entre eux n’atteindra la barre des 20M€ pour s’immiscer dans le top 10. L’espoir est néanmoins permis pour Fabian Ruiz ou encore Hugo Ekitike, bien qu’aucune piste chaude ne se dégage pour eux actuellement.

Transferts : Mbappé dit oui, le PSG s’est fait avoir https://t.co/3R3XCiaQ1N pic.twitter.com/KTsZLZ9N2m — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Kylian Mbappé peut tout changer, mais…

Un homme pourrait en revanche faire exploser le record de la plus grosse vente du PSG : Kylian Mbappé. Refusant d’apposer sa signature sur un nouveau bail, l’international français a été publiquement invité par Nasser Al-Khelaïfi à quitter la capitale s’il ne revenait pas sur sa décision. Selon les informations de RMC , le PSG attendrait 200M€ pour céder son numéro 7, qui deviendrait alors le deuxième joueur le plus cher du monde, derrière Neymar et les 222M€ déboursés par la formation parisienne en 2017.

Même en revoyant ses exigences à la baisse, le PSG bouclerait une vente historique en cédant Kylian Mbappé, mais Nasser Al-Khelaïfi n’est pas en position de force malgré ce que le président du PSG veut bien laisser paraître. Dans l’esprit du capitaine de l’équipe de France et de son entourage, un départ n’est pas envisagé, et cette position n’est pas près d’évoluer. « Moi je vous annonce quelque chose ce soir: Mbappé sera au PSG la saison prochaine. Est-ce que c’est une info? Oui , a lancé Daniel Riolo lundi au micro de RMC. Même s’ils (les dirigeants parisiens, ndlr) assument jusqu’au bout et mettent Mbappé sur le banc, Mbappé reste au PSG. Mbappé reste au PSG. Il est prêt à accepter cette situation. » Une position lui permettant de rester maître de son destin et de pouvoir plier bagage en tant qu’agent libre à l’été 2024. Avide de records, Kylian Mbappé n’est pas près pour le moment de battre celui des ventes parisiennes.

L’Arabie saoudite en sauveur ?

Alors qu’une nouvelle ère s’ouvre au PSG, avec Luis Enrique aux manettes, un autre joueur pourrait-il s’en aller et permettre aux dirigeants d’empocher enfin un chèque conséquent ? L’hypothèse n’est pas exclue, surtout à l’heure où l’Arabie saoudite a décidé de faire son marché en Europe. Marco Verratti est notamment l’une des cibles du pays du Golfe, alors que le PSG aurait fixé son prix à 80M€. Neymar apparaît lui aussi dans les petits papiers de l’Arabie saoudite, à la recherche d’une superstar après le refus de Lionel Messi. Selon plusieurs sources, il faudrait compter entre 60 et 80M€ pour convaincre le PSG de céder le Brésilien, loin d’apparaître comme intransférable et également courtisé aux Etats-Unis. Plus gros achat avant d’être la vente la plus importante réalisée par le PSG pour le numéro 10, on ne serait pas contre l’idée du côté du Parc des Princes.