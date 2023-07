Transferts : Mbappé dit oui, le PSG s’est fait avoir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’année dernière, le PSG parvenait à ses fins en bouclant la prolongation de Kylian Mbappé, mais le dossier cause aujourd’hui de nouveaux problèmes au club de la capitale, confronté à la décision de sa star de ne pas renouveler son bail. Une situation inévitable aux yeux de Daniel Riolo, rejetant la faute sur les dirigeants parisiens.

Déterminé à prolonger à tout prix Kylian Mbappé l’année dernière, le PSG parvenait à ses fins en renouvelant le bail de star jusqu’en juin 2024, plus une saison en option. Un accord qui avait permis au club de la capitale de plomber les plans du Real Madrid qui désirait s’attacher les services du Français sans débourser d’indemnité de transfert. Mais aujourd’hui, le PSG se retrouve de nouveau dans une situation complexe avec son attaquant, refusant d’apposer sa signature sur un contrat mais également de plier bagage cet été, et ce malgré le coup de pression envoyé par Nasser Al-Khelaïfi.

« Ils se sont mis dans la m…. avec leur situation de contrat »

Aux yeux de Daniel Riolo, le PSG s’est logiquement placé en difficulté en prolongeant Kylian Mbappé pour deux ans l’année dernière. « Est-ce que les tirs de Leonardo nous apprennent quelque chose? […] Bien sûr que c’est une commande. Ils nous prennent pour des cons avec leur bataille de communication au PSG , a réagi le journaliste après les déclarations de Leonardo sur le champion du monde 2018. Je veux bien qu’ils fassent passer Mbappé pour le grand méchant loup. Aucun problème. Ils se sont mis dans la m…. avec leur situation de contrat, Mbappé a réagi, aujourd’hui c’est bras de fer. »

« Qui a décidé de cette situation? »