L’OM veut signer cette star, une énorme surprise se prépare

Jean de Teyssière

Pour le moment, l'OM n'a officialisé que deux recrues : le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia et son nouvel entraîneur : Marcelino. Pas de quoi enflammer le Vieux Port, à moins d'un mois des premiers matchs de barrages de la Ligue des Champions. La montre tourne et l'une des inconnues vient du buteur chilien, Alexis Sanchez, qui n'a toujours pas donné de réponse à la prolongation de contrat proposée par l'OM. Mais rien n'est encore perdu...

Arrivé l'été dernier à l'OM, Alexis Sanchez devait faire passer un palier à Marseille, notamment le plafond de verre de la Ligue des Champions. S'il a réalisé une belle saison, avec 18 buts marqués en 44 matchs, son apport n'a pas suffi à faire qualifier l'OM en huitième de finale de la Ligue des Champions, malgré un parcours honorable, qui s'est terminé à la dernière seconde du dernier match. L'OM souhaite donc le garder même si pour le moment rien n'est encore acté…

Alexis passe du bon temps au Chili

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Alexis Sanchez ne semble pas stressé par son avenir. La saison 2022-2023 terminée, il s'est envolé à 10.000km de Marseille, dans son village natal de Tocopilla, où il a rejoint sa mère, son frère, ses sœurs. Selon L'Equipe , son programme ferait rêver tous les travailleurs estivaux : plage et foot, sur les terrains de son village. D'ailleurs, il partagerait ce dernier loisir avec un certain Mauricio Isla, bien connu pour avoir lui aussi porté les couleurs olympiennes.

L'OM toujours en contact avec son agent