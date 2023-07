Incroyable, il annonce la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'OM prépare la prochaine saison, les rumeurs sur la vente de l'OM se font toujours aussi présentes, notamment sur les réseaux sociaux. Très impliqué sur ce dossier depuis plusieurs années, Thibaud Vézirian est l'un de ceux qui annoncent le départ imminent de Frank McCourt. Mais ses sorties commencent à lasser les supporters.

C'est un feuilleton qui dure depuis près de trois ans. La vente de l'OM fait toujours aussi parler à Marseille. Selon le 10Sport.com, Frank McCourt se montre à l'écoute, mais aucun deal n'a été bouclé. Ce n'est pas l'avis de Thibaud Vézirian.

Le boss de l'OM rend son verdict pour le nouvel entraîneur https://t.co/ZE7FikEUna pic.twitter.com/jPl4zKdwPH — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Vézirian persiste et signe !

Sur sa chaîne Twitch , Thibaud Vézirian affirme le contraire depuis plusieurs années. Selon lui, la vente de l'OM ne fait plus le moindre doute. A plusieurs reprises, il a qualifié cette opération d'« inévitable ». Mais sur les réseaux sociaux, de plus en plus de supporters doutent de la véracité de ses propos.

Sa côte de popularité en baisse