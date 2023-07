Une offre inattendue arrive, l’OM peut trembler

Axel Cornic

Le contrat d’Alexis Sanchez s’est terminé le 30 juin dernier et depuis, l’Olympique de Marseille est dans l’attente d’une réponse. Car la volonté du club est de poursuivre au moins une saison de plus avec le buteur chilien, qui n’a toutefois pas encore donné une réponse concrète à Pablo Longoria. Et en attendant, d’autres clubs semblent s’intéresser à lui !

Poussé vers la sortie par l’Inter, Alexis Sanchez a retrouvé le sourire et surtout une place de titulaire indiscutable à l’OM. Dans le dispositif mis en place par Igor Tudor tout au long de la saison dernière, l’ancien du FC Barcelone a surnagé... mais la question de son avenir s’est rapidement posée. Car son contrat s’est terminé le 30 juin dernier et depuis, Marseille n’a plus vraiment de nouvelles.

L’OM attend toujours une réponse

Ce n’est pas faute d’avoir essayé de le retenir ! Plusieurs médias en France comme à l’étranger parlent en effet des offres de l’OM pour convaincre Alexis Sanchez de rester au moins une saison de plus. Au Chili, Terra a récemment révélé que la dernière offre marseillaise porterait sur un salaire de 7,5M€ par an, ce qui en ferait le joueur le mieux payé de tout l’effectif. Pourtant, une réponse se fait toujours attendre et le temps presse, puisque dans un mois l’OM devra affronter les qualifications pour la Ligue des Champions.

