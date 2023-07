Mercato : Incroyable, le PSG fait appel à Mourinho

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato actuel, le PSG serait prêt à tenter un coup avec une star de l’effectif de José Mourinho : Paulo Dybala. Néanmoins, outre l’intérêt de Chelsea pour l’Argentin, c’est la volonté du principal intéressé qui compliquerait considérablement ce dossier…

Paulo Dybala pourrait être le nouveau champion du monde argentin du PSG après le départ libre de tout contrat de Lionel Messi pour l’Inter Miami. En effet, d’après Mundo Deportivo , le comité de direction du Paris Saint-Germain se pencherait sur le dossier Dybala, seulement une année après son arrivée de la Juventus à la Roma. D’ailleurs, bonne nouvelle pour le PSG, une clause libératoire de 12M€ est fixée dans le contrat de La Joya au sein du club de la Louve.

Thiago Silva : «J’aimerais beaucoup l’avoir à Chelsea, c’est un joueur de classe mondiale»

Néanmoins, le PSG n’est pas l’unique club à faire les yeux doux à Paulo Dybala. D’après Mundo Deportivo , Mauricio Pochettino qui est le nouvel entraîneur de Chelsea, serait prêt à dérouler le tapis rouge à son compatriote argentin. Et ce n’est pas Thiago Silva qui dira le contraire au vu des propos tenus par le défenseur des Blues lors du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche. « Normalement, lui et moi parlons en espagnol ou en portugais, j’étais content de le voir ici parce que j’ai lu des informations selon lesquelles il pourrait venir à Chelsea. S’il vient ? Je ne sais pas, je lui ai demandé mais il n’a pas voulu me le dire. J’aimerais beaucoup l’avoir à Chelsea, c’est un joueur de classe mondiale. Cela aiderait beaucoup s’il venait ».

José Mourinho laisse planer le doute

Néanmoins, il ne faudrait pas spécialement compter sur un départ de Paulo Dybala de la Roma pour le PSG ou bien Chelsea. Ces derniers jours, José Mourinho a fait un bref point sur le dossier Dybala dans des propos rapportés par 90min . « Je ne sais pas ce qu'il en est de son contrat. Mais il est évident que je parle à Paulo comme je le fais avec tous mes joueurs ».

Paulo Dybala affirme qu’il reste à Rome