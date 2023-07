Une star de Deschamps va rejoindre Benzema, son entourage se lâche

Alexis Brunet

L'Arabie saoudite réalise un mercato de très grande facture. Le pays du Golfe recrute de nombreux grands joueurs à coups de millions d'euros, et réalise des transferts que l'on n'aurait pas crus possible il y a quelques années. Karim Benzema a par exemple rejoint Al-Ittihad. Les rumeurs ont enflé ces derniers temps, sur le fait qu'il pourrait être rejoint pas Paul Pogba. Son entourage a démenti cette information auprès de Fabrizio Romano.

Le PSG a bien avancé sur son mercato pour le moment. Cinq joueurs ont rejoint le club de la capitale, pour un peu plus de 120M€. Un bon total, mais qui n'effraye en rien l'Arabie saoudite. Les clubs saoudiens sont en train de dépenser des sommes folles sur le marché des transferts. Tout cela dans une stratégie de promotion du pays par le sport. Des très grandes stars comme Ngolo Kanté, Roberto Firminho ou encore Karim Benzema ont débarqué en Saudi Pro League cet été.

Paul Pogba sera-t-il le prochain ?

L'Arabie saoudite ne compte pas s'arrêter là, et dispose encore de fonds conséquents pour faire signer de nombreux joueurs de classe mondiale. Paul Pogba en difficulté à la Juventus de Turin pourrait bien être le prochain. Le champion du monde 2018 a été aperçu dans le pays du Golfe, à La Mecque dernièrement, ce qui a mis le feu aux poudres sur un potentiel transfert.

Mbappé : Incroyable, Benzema crée un séisme au PSG https://t.co/OvuuJDPI7R pic.twitter.com/QWj02HYxQO — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Son entourage dément

Le milieu de terrain a été interrogé sur une possible arrivée en Saudi Pro League, et il n'a pas complètement fermé la porte. Mais d'après les informations de Fabrizio Romano, son entourage aurait démenti les rumeurs d'un départ en Arabie saoudite, tout du moins pour cet été. L'ancien joueur de Manchester United dispose d'un contrat jusqu'en 2026 avec la Juventus de Turin. Il ne retrouvera donc pas tout de suite ses anciens compères en Équipe de France, Karim Benzema et Ngolo Kanté.