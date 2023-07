Mbappé : Clashs au PSG, une mauvaise tradition recommence

Jean de Teyssière

L'histoire récente du PSG version QSI est étroitement liée à son ancien directeur sportif : Leonardo. Entre 2011 et 2013 puis entre 2019 et 2022, le Brésilien a fait partie de l'organigramme parisien. C'est notamment lui qui commence le chantier de construire une équipe compétitive à l'arrivée des Qataris puis qui fait notamment venir Lionel Messi en 2021. Mais cette double aventure a aussi eu son lot de clashs. Retour sur les plus mémorables.

Kylian Mbappé est la nouvelle victime de la langue bien pendue de Leonardo. Le Brésilien a sorti la sulfateuse au moment d'évoquer le comportement du numéro 7 du PSG, dans le quotidien L'Equipe : « Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière Le Paris-Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait six ans qu'il est à Paris et, sur ces six saisons, cinq clubs différents ont remporté la Ligue des champions (le Real Madrid en 2018 et 2022, Liverpool en 2019, le Bayern Munich en 2020, Chelsea en 2021 et Manchester City en 2023), aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans luiAvec son comportement ces deux dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur, pas un créatif. C'est difficile de construire une équipe autour de lui. »

Leonardo remet en place Zlatan

Même si Leonardo a réussi à convaincre Zlatan Ibrahimovic de rejoindre le PSG, les deux hommes n'ont jamais été très amis. Dernier épisode en date, l'année dernière, en février 2022, lorsque Zlatan Ibrahimovic critiquait la gestion du PSG par Leonardo, notamment au niveau de la discipline. Le directeur sportif de l'époque lui avait rétorqué un flinguant « je ne veux même pas répondre. L'indiscipline, elle est où ? Je pense qu'il y a une raison si, à chaque fois qu'un joueur quitte le PSG, il ne peut s'empêcher de parler de nous. Tout le monde veut venir. (...) Zlatan a essayé plusieurs fois de revenir. J'attends encore son interview pour remercier le PSG pour tout ce qu'il a fait pour lui. Le PSG a existé avant et après lui. Mais dites-moi, où est l'indiscipline ? »

Une petite pique au PSG

Cette petite phrase était passée un peu inaperçue mais Leonardo avait glissé un petit tacle au PSG en juin dernier, lors d'une interview accordée au Corriere della Sera lorsqu'à été évoquée l'énième révolution au PSG : « Comment se dit la fameuse blague ? Avec moi c’est difficile, mais sans moi c’est impossible. »

Leonardo savonne la planche de Cavani et Navas

En 2021, Edinson Cavani quitte le PSG dans un relatif anonymat alors qu'il était devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG, et Gianluigi Donnarumma arrive alors que Keylor Navas enchaînait les bonnes performances. Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG et aujourd'hui présentateur de son émission Rothen s'enflamm e sur RMC avait dévoilé la raison, qui datait de 2019 : « Il y a deux ans, il s’est retrouvé face aux joueurs. C’est rare que tout un vestiaire se mette face au directeur sportif en disant : "tu ne vas pas dans notre sens. Tu ne nous défends pas assez". Il y a des joueurs qui ont pris la parole et qui ont été assez durs avec lui. À savoir Navas, Cavani à l’époque. Leonardo, il ne dit rien quand il est face à toi. Derrière, la saison s’est terminée et qu’est-ce qu’il s’est passé ? Cavani, dehors parce qu’il avait ramené Icardi. C’est le choix de Leonardo. Et Navas ? Il ne pouvait pas. Ça, ce sont des infos et c’est sûr. Quand tout le monde s’est posé la question : "pourquoi il va chercher Donnarumma ?" Pochettino n’en voulait pas de Donnarumma. Pas par rapport à la qualité du joueur, mais parce qu’il ne voulait pas mettre en difficulté un gardien. Il sait très bien que gérer déjà les stars devant, plus les gardiens, plus les défenseurs avec l’arrivée de Ramos, c’est trop pour lui. Et pourquoi il (Leonardo) le lui a mis dans les pattes, c’est pour dire à Navas qu’il va moins jouer. »

Leonardo clashe Tuchel