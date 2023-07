Mbappé : La réponse cinglante du PSG

Arnaud De Kanel

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle depuis que ce dernier a annoncé ses intentions au PSG par le biais d'une lettre. Un véritable coup de massue pour Nasser Al-Khelaïfi qui a profité de la présentation de Luis Enrique pour mettre la pression en public à son attaquant.

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui. L'attaquant tricolore continue de semer la pagaille au PSG puisqu'il a annoncé à son club sa volonté ne pas prolonger jusqu'en 2025. Cette situation agace particulièrement Nasser Al-Khelaïfi qui s'était plié en quatre au printemps 2022 pour lui offrir le contrat qu'il voulait avec la promesse d'une prolongation. Mais Mbappé assure n'avoir jamais rien promis à qui que ce soit et souhaite quitter le PSG l'été prochain. Le président du club de la capitale a donc haussé le ton en marge de la présentation de son nouvel entraineur Luis Enrique la semaine passée.

«J'ai été très choqué de savoir qu'il avait l'intention de partir gratuitement»

« C'est non négociable. J'ai été très choqué de savoir qu'il avait l'intention de partir gratuitement. Je connais Kylian, c'est un garçon et un joueur fantastique mais ce n'est pas lui. Quitter gratuitement un club français, ça ne lui ressemble pas. Quand j'ai reçu cette information, j'ai été choqué », a tout d'abord lâché Nasser Al-Khelaïfi, avant de poursuivre.

«Personne n'est au-dessus du club»