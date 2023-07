Mbappé : C’est la guerre entre le PSG et le Real Madrid !

Thibault Morlain

Les rumeurs n’en finissent pas à propos de l’avenir de Kylian Mbappé. Depuis sa lettre envoyée au PSG pour annoncer qu’il ne prolongerait pas jusqu’en 2025, le Français est annoncé partant et forcément, on l’envoie au Real Madrid. Mais voilà qu’entre le club de la capitale et la Casa Blanca, les versions divergent pour ce qui est du cas Mbappé.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, le Français entend respecter son engagement, visant un départ libre dans un an. Un scénario impensable pour le club de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi l’a alors bien fait savoir à Mbappé, c’est soit il prolonge, soit il est transféré cet été.

Le PSG enflamme encore le mercato avec une grosse dépense ! https://t.co/CV6ey8ders pic.twitter.com/6SGNtBlGyq — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Le PSG imagine déjà Mbappé au Real Madrid

Le PSG pourrait donc se séparer de Kylian Mbappé. Au sein du club de la capitale, on aurait d’ailleurs une idée pour l’avenir du natif de Bondy. En effet, tandis que le Real Madrid se fait très discret pour le moment concernant Mbappé, au PSG, on estimerait que le Français et la Casa Blanca seraient d’ores et déjà parvenus à un accord pour une arrivée libre en 2024.

La réponse des Merengue