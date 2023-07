La star du RC Lens claque la porte, son remplaçant est déjà là

Thibault Morlain

Rien n’est encore officiel, mais dans les prochaines semaines, Seko Fofana pourrait bien quitter le RC Lens pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Forcément, cela sera une grosse perte pour les Sang et Or tant le milieu ivoirien a énormément apporté au sein de l’effectif de Franck Haise. Mais voilà qu’au sein du RC Lens, on a déjà pensé à l’avenir et le successeur de Fofana serait déjà là.

Sous contrat jusqu’en 2025, Seko Fofana sort encore d’une grosse saison avec le RC Lens. Alors qu’on pouvait s’attendre à le voir rejoindre une grosse écurie européenne, voilà que l’Ivoirien pourrait à son tour céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite. Les Sang et Or l’ont annoncé, ça discute en coulisses pour un transfert vers Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Fofana pourrait donc prochainement claquer la porte. Un coup dur pour le RC Lens qui pourrait toutefois rapidement s’en remettre…

« C'est un joueur très professionnel, discipliné et doté d'un gros volume de courses »

En effet, le RC Lens aurait déjà pensé à tout et le remplaçant de Seko Fofana aurait récemment été recruté. Grand espoir du football français, Andy Diouf a posé ses valises dans le nord de la France en provenance de Bâle. Et à Lens, on l’imagine comme celui qui pourrait faire oublier Fofana. Pour L’Equipe , Grégory Thil, directeur technique de Lens, a confié : « La cellule recrutement le suit depuis un moment. Il a été élu meilleur jeune de la Ligue Europa Conférence et sort de plus de 4 000 minutes de temps de jeu. Il a beaucoup de maturité pour un milieu de 20 ans. C'est un joueur très professionnel, discipliné et doté d'un gros volume de courses. Il est capable d'évoluer dans plusieurs schémas tactiques, plusieurs positions au milieu. Cela permet d'enrichir les solutions de Franck Haise. Il est capable de se projeter dans le sens du jeu, avec une bonne qualité technique ».

« Il coche les cases que l'on souhaitait »