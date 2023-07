Un transfert légendaire prend forme, le RC Lens passe à l’action

Pierrick Levallet

Cet été, le RC Lens pourrait bien se faire piller sur le mercato. Le pensionnaire de Ligue 1 pourrait perdre la plupart de ses bons éléments, à commencer par Loïs Openda. Le Belge a tapé dans l'oeil du RB Leipzig, qui pousse pour le recruter. De leur côté, les Sang et Or se seraient déjà mis en quête du successeur de l'attaquant de 23 ans.

Deuxième de Ligue 1 cette saison, le RC Lens risque de se faire piller cet été. Les Sang et Or pourraient bien perdre certains de leurs meilleurs joueurs malgré la qualification en Ligue des champions, à commencer par Loïs Openda. Remarquable, le Belge aurait séduit le RB Leipzig, qui tente par tous les moyens de le faire venir. Récemment, il était question d’un transfert à 43M€ pour l’attaquant de 23 ans. Loïs Openda deviendrait ainsi l'une des plus grosses ventes de l’histoire du RC Lens. Toutefois, le club allemand aurait proposé un gros deal pour attirer sa grande priorité du moment.

Mercato : Le RC Lens tente un joli coup https://t.co/4WO8sJ68V0 pic.twitter.com/Hkx0CWYoiK — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Le RB Leipzig propose un échange pour Openda

D’après les informations de Foot Mercato , le RB Leipzig aurait proposé d’inclure un joueur dans la transaction pour faire baisser le prix de Loïs Openda. Le pensionnaire de Bundesliga souhaiterait envoyer Alexander Sorloth dans le Nord de la France. Prêté à la Real Sociedad, le buteur norvégien a réalisé une saison intéressante (16 buts et 4 passes décisives en 47 matchs). Le club allemand serait prêt à se séparer de son attaquant de 27 ans pour s’attacher les services de Loïs Openda.

Le RC Lens s'active pour lui trouver son remplaçant