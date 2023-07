Mercato : Le RC Lens tente un joli coup

Thibault Morlain

Depuis l’ouverture du marché des transferts, le RC Lens s’est montré très actif avec de nombreuses arrivées au sein de l’effectif de Franck Haise. Mais c’est encore loin d’être terminé chez les Sang et Or. Alors que Seko Fofana et Loïs Openda pourraient partir, d’autres recrues sont attendues et le RC Lens pourrait tenter un pari en Ligue 2.

Deuxième de Ligue 1, le RC Lens va disputer la Ligue des Champions. Par conséquent, les Sang et Or doivent offrir des renforts à Franck Haise et c’est ce qui se passe depuis le début du mercato. L’entraîneur lensois a notamment pu compter sur les renforts de Stijn Spierings ou encore Andy Diouf. Mais le mercato est encore long et le RC Lens n’a visiblement pas fini ses emplettes.

Van Den Kerkhof, de Bastia à Lens ?

Quelle seront donc les prochaines recrues du RC Lens pour ce mercato estival ? Selon les informations de Fabrizio Romano, le club dirigé par Franck Haise pourrait trouver son bonheur du côté de la Ligue 2. Lens s’intéresserait ainsi au meilleur arrière droit du dernier championnat, Kevin Van Den Kerkhof, sous contrat jusqu’en 2026 avec Bastia.

Avantage au RC Lens ?

A 27 ans, Kevin Van Den Kerkhof pourrait bien ne pas rester en Ligue 2 la saison prochaine. A en croire le journaliste mercato, le joueur de Bastia serait sollicité par plusieurs écuries. Mais aujourd’hui, c’est bien le RC Lens qui mènerait la danse pour s’offrir les services de Van Den Kerkhof.