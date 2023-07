Mbappé - PSG : Il se lâche sur ce transfert surprise

Thibault Morlain

Alors qu’on parle beaucoup d’un possible transfert de Kylian Mbappé cet été, les regards se tournent vers le Real Madrid. Pour autant, une potentielle surprise est évoquée par certains, envoyant alors le joueur du PSG vers la Premier League. Alors que Liverpool et Arsenal ont été liés à Mbappé, Fabrizio Romano a mis les choses au point sur le sujet.

Le PSG l’a annoncé, si Kylian Mbappé ne prolonge, la porte sera ouverte pour un transfert cet été. De quoi enfin faire les affaires du Real Madrid ? La Casa Blanca pourrait là avoir l’occasion de recruter le Français. A moins qu’un autre club chipe Mbappé ? Selon les derniers échos, Liverpool et Arsenal pourraient également se positionner pour l’international français.

Mercato : Pep Guardiola veut jouer un très mauvais tour au PSG https://t.co/Rhjl6fs7N0 pic.twitter.com/L3EdwXeFTp — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Le Real Madrid plutôt que l’Angleterre pour Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé pourrait donc possiblement s’écrire en Premier League. Mais on en serait encore très loin. Sur sa chaine Youtube , Fabrizio Romano a répondu à ces rumeurs envoyant le joueur du PSG en Angleterre. « Mbappé à Liverpool ou Arsenal ? Les gens au PSG pensent que Mbappé a déjà un accord avec le Real Madrid pour 2024. C’est ce qu’ils pensent au PSG », a-t-il lâché dans un premier temps.

« Le PSG n’a rien reçu de la part d’un club anglais »