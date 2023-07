Séisme à l’OM, c’est terminé pour cette star

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 36 ans, Dimitri Payet n'avait pas l'intention de raccrocher les crampons cet été. Lié à l'OM jusqu'en 2024, le joueur espérait honorer son contrat, mais il pourrait vite changer d'avis. Car ses dirigeants souhaitent se séparer de lui. Un transfert ou même un départ à la retraite prématurée serait plus que jamais d'actualité.

« J’ai toujours dit que j’arrêterai quand le corps ne suivra plus. Et ce n’est pas encore le cas, je viens de prendre une année sabbatique, je suis en pleine forme, ironise-t-il. Je ne serai pas prêté, je serai là pour ceux qui ont pu en douter. Et encore longtemps, j'espère » avait prévenu Dimitri Payet. Le joueur a soif de revanche après avoir ciré le banc durant une grande partie de la saison dernière. Mais à 36 ans, il ne serait plus forcément en odeur de sainteté à l'OM.

Un amoureux de l’OM fait le forcing pour son transfert https://t.co/2unOEsmUtk pic.twitter.com/93zM4U3VC0 — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

L'OM veut le vendre cet été

A en croire une source proche du club marseillais, l'OM s'active pour se séparer de Payet à un an du terme de son contrat. « Dimitri veut rester, mais le club souhaite absolument le faire partir. L’OM lui-même prend l’initiative de contacter d’autres clubs pour mettre en avant le joueur » a-t-elle confié à Team Football. Il faut dire que Marcelino ne compte pas, spécialement, s'appuyer sur le milieu offensif.

Payet poussé à la retraite ?

A en croire le média, le nouvel entraîneur de l'OM souhaite faire confiance à d'autres profils lors du prochain exercice. Le temps de jeu de Payet promet donc d'être irrégulier. A 36 ans, le joueur souhaite soigner sa sortie et pourrait clôturer sa carrière à l'étranger. Un transfert ne serait pas exclu. Récemment, il a été question d'un accord entre l'international français et Pendkispor, situé en Turquie. Mais une autre possibilité serait de vor Payet prendre sa retraite dès cet été. Il pourrait alors débuter sa reconversion au sein de l'OM.