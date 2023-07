Coup de théâtre, l’OM prépare un transfert retentissant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mis à l'écart la saison dernière, Dimitri Payet espérait retrouver des couleurs sous les ordres de Marcelino. Mais l'international français pourrait ne pas avoir l'occasion de faire ses preuves lors du prochain exercice. En coulisses, l'OM s'activerait pour le vendre lors de ce mercato. Plusieurs équipes auraient été contactées ces derniers jours.

L'arrivée d'Igor Tudor à l'OM n'a pas fait que du bien à Dimitri Payet. Lors du dernier exercice, l'international français a été relagué à un rôle de remplaçant. Mais pas de quoi altérer les ambitions du joueur, âgé aujourd'hui de 36 ans. « J’ai toujours dit que j’arrêterai quand le corps ne suivra plus. Et ce n’est pas encore le cas, je viens de prendre une année sabbatique, je suis en pleine forme, ironise-t-il. Je ne serai pas prêté, je serai là pour ceux qui ont pu en douter. Et encore longtemps, j'espère » avait-il lâché il y a quelques semaines lors d'un entretien à France Football.

L'OM s'active dans le dossier Payet

Lié à l'OM jusqu'en juin 2024, Dimitri Payet se prépare à disputer ce qui pourrait être sa dernière saison. A Marseille ? Rien n'est moins sûr selon une source proche du club contactée par Team Football. « Dimitri veut rester, mais le club souhaite absolument le faire partir. L’OM lui-même prend l’initiative de contacter d’autres clubs pour mettre en avant le joueur » a-t-elle déclaré. Récemment, les médias turcs avaient évoqué un transfert à Pendikspor.

La raison est dévoilée

A en croire le média, le salaire conséquent de Dimitri Payet (270 000€ par mois) est un argument en faveur d'une vente cet été. Pablo Longoria voudrait alléger sa masse salariale en se séparant de l'un des historiques du club, présent au sein de la cité phocéenne depuis 2017. Nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino pourrait être amené à donner son avis sur ce dossier, qui n'a pas livré tous ses secrets.