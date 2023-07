Il lâche un message poignant après son transfert au PSG

Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Lucas Hernandez est donc devenu ce dimanche la 5ème recrue de l’été du PSG. A 27 ans, l’international français s’est engagé avec le club de la capitale, signant un contrat jusqu’en 2028. Le début d’un nouveau chapitre pour Lucas Hernandez, qui quitte le Bayern Munich. Il a d’ailleurs fait ses adieux au club bavarois et l’émotion était présente dans les paroles du défenseur désormais parisien.

En 2019, le Bayern Munich avait fait sauter la banque pour recruter Lucas Hernandez. Le club bavarois avait déboursé la somme de 80M€ pour s’offrir le Français, alors à l’Atlético de Madrid. 4 ans se sont depuis écoulés et le défenseur de 27 ans fait ses valises en ce mercato estival. Comme annoncé depuis quelques semaines maintenant, Lucas Hernandez s’est engagé avec le PSG, signant avec le club de la capitale pour 5 saisons. Si le Français est heureux de poser ses valises, il est également triste de quitter la Bavière. Sur ses réseaux sociaux, Lucas Hernandez a ainsi fait ses adieux au Bayern Munich.

Danke @FCBayern pic.twitter.com/QhLxqeDLwB — Lucas Hernández (@LucasHernandez) July 9, 2023

« J’ai le coeur serré en vous annonçant mon départ du club »

« Chers supporters du Bayern Munich. Aujourd’hui, j’ai le coeur serré en vous annonçant mon départ du club. Après une longue réflexion, j’ai décidé de relever de nouveaux défis. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers vous tous pour votre soutien indéfectible tout au long de mon parcours ici. Les moments partagés resteront à jamais gravés dans ma mémoire, tout comme les trophées remportés, notamment la Ligue des Champions, que je rêvais de gagner », a posté dans un premier temps Lucas Hernandez.

« Les adieux sont toujours difficiles »