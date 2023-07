Mercato : Le RC Lens confirme deux transferts XXL !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après sa très belle saison 2022-2023, le RC Lens vit un mercato estival très agité et semble sur le point de perdre ses deux meilleurs éléments avec les départs imminents de Seko Fofana et Loïs Openda. D’ailleurs, dans son discours, Franck Haise confirme la tendance d’une vente pour ces deux joueurs.

Ça bouge au RC Lens en cette période de mercato estival ! Le club nordiste a terminé à une magnifique deuxième place en Ligue 1 cette saison, juste derrière le PSG, et c'est donc fort logiquement que les meilleurs élément de l'effectif de Franck Haise se retrouvent courtisé sur le marché des transferts. Depuis plusieurs semaines, les feuilletons Seko Fofana et Loïs Openda font couler beaucoup d'encre à Lens.

Lens va perdre deux pointures

Pour rappel, Seko Fofana (28 ans) est sur le point de s'envoler en direction d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite, pour un transfert avoisinant les 20M€. De son côté, serial buteur du RC Lens Loïs Openda (23 ans) affole le RB Leipzig qui a déjà formulé quatre offres montant jusqu'à 44M€ pour s'attacher ses services ! Et ces deux transferts semblent donc en bonne voie.

« Le plus important, c’est qu’ils aient tout donné »