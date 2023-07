Il fait mieux qu’Haaland et choisit le PSG pour son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, le PSG a officialisé sa quatrième recrue du mercato estival en la personne de Lee Kang-In, arrivé en provenance de Majorque. Le milieu offensif sud-coréen de 22 ans est considéré comme un grand espoir, lui qui s’était notamment fait remarquer en 2019 lors de la Coupe du monde U20.

Et de quatre pour le PSG. Ce samedi, la formation parisienne a officialisé l’arrivée de Lee Kang-In, le milieu offensif sud-coréen arrivant en provenance de Majorque pour environ 22M€. « C'est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Je suis impatient de rencontrer les supporters et de leur faire plaisir sur le terrain », s’est réjoui le joueur de 22 ans, promis à un grand avenir dès son plus jeune âge.

En 2019, Lee Kang-In détrônait Erling Haaland

En effet, après avoir fait ses débuts à 17 ans sous les couleurs du FC Valence, Lee Kang-In participe à la Coupe du monde U20 avec sa sélection en 2019, compétition dans laquelle il s’illustre en étant élu meilleur joueur avec 2 buts et 4 passes décisives. Il détrône ainsi un certain Erling Haaland comme le rappelle le PSG sur son site internet, et ce alors que l’actuelle star de Manchester City avait fini meilleur buteur du Mondial.

« Kang-In Lee fait des différences »