Le PSG enflamme le mercato, un nouveau transfert est bouclé !

Un quatrième renfort débarque au Paris Saint-Germain après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. Ce samedi soir, le club de la capitale a officialisé la venue de Kang-in Lee, le milieu offensif sud-coréen de 22 ans arrivant en provenance de Majorque et s’engageant pour les cinq prochaines saisons.

Le PSG a passé la seconde sur son mercato. Cette semaine, le club de la capitale est parvenu à trouver un accord avec Christophe Galtier pour son départ avant d’annoncer dans la foulée l’identité de son successeur : Luis Enrique. Le premier changement d’une longue liste, puisque l’effectif parisien va connaître quelques bouleversements cet été. Jeudi, le PSG a officialisé l'arrivée de ses deux premières recrues, à savoir Milan Skriniar et Marco Asensio, avant d’enchaîner vendredi avec Manuel Ugarte. Le milieu uruguayen débarque en provenance du Sporting CP pour 60M€, soit le montant de sa clause libératoire. Et les annonces ne s’arrêtent pas le week-end au PSG.

Le quatrième renfort estival du PSG est identifié

Arrivé à Paris ce samedi comme on a pu le voir sur une photo partagée sur les réseaux sociaux, Kang-in Lee est officiellement devenu la quatrième recrue du PSG dans ce mercato estival. Le club a en effet confirmé le transfert du milieu international sud-coréen de 22 ans, arrivant en provenance de Majorque.

Un contrat de cinq ans pour Kang-in Lee