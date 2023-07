Transferts - PSG : Il débarque à Paris et va signer !

Cette semaine, le PSG est passé à la vitesse supérieure dans son mercato en officialisant ses trois premières recrues. Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte sont désormais Parisiens, et d’autres renforts vont suivre dans les prochains jours, à l’instar de Kang-In Lee, qui a débarqué dans la capitale ce samedi.

Alors que certains se plaignaient du rythme du PSG en ce début de mercato estival, la semaine a été mouvementée dans la capitale avec le départ acté de Christophe Galtier et la nomination de Luis Enrique sur le banc parisien. L’entraîneur espagnol connaît déjà ses premiers renforts puisque Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte ont tour à tour été annoncés par le PSG, qui ne va pas s’arrêter là.

D’autres recrues sont en effet attendues dans les prochains jours au PSG, et Kang-In Lee sera l’une d’elle. L’international coréen de 22 ans évoluant jusqu’ici à Majorque va s’engager en faveur du club de la capitale pour 22M€. Le milieu offensif a d’ailleurs atterri à Paris ce samedi en fin d’après-midi, en témoigne une photo partagée sur les réseaux sociaux.

Kang In Lee, in Paris in order to complete his move to PSG next week. Just landed. ✈️🔴🔵 #PSGMedical already done, contracts to be signed soon and then he will be unveiled next week as Cher Ndour and Lucas Hernández.📸 @JuanmisB97 pic.twitter.com/8INMbJqoS3