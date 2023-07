Mercato : Le PSG veut attirer un crack, il fait une terrible annonce

Alexis Brunet

Depuis la nomination de Luis Enrique, le PSG commence petit à petit à annoncer ses recrues pour la saison prochaine. Luis Campos aurait déjà fait venir six nouveaux joueurs, mais cela ne devrait pas s'arrêter là. Le club de la capitale est très intéressé par l'idée de faire revenir Xavi Simons. Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, a pris position sur le sujet.

L'attente a été longue pour les supporters du PSG. Cela faisait plusieurs semaines que l'on disait que Luis Campos avait déjà bouclé six arrivées. Mais aucun nom n'était officiellement sorti par le champion de France. Paris attendait d'abord d'avoir intronisé son nouveau coach pour pouvoir présenter officiellement ses nouvelles recrues. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, trois joueurs ont déjà été annoncés. Il s'agit de Marco Asensio, Milan Skriniar et Manuel Ugarte.

Le PSG ne va pas s'arrêter là

Normalement, trois autres recrues devraient être annoncées prochainement par le PSG. Kang-in Lee, Lucas Hernandez et Cher Ndour auraient déjà signé leur contrat avec Paris. Une fois ces trois joueurs officiellement parisiens, Luis Campos va pouvoir passer la vitesse supérieure sur d'autres dossiers. Le conseiller football du club de la capitale souhaite par exemple faire revenir Xavi Simons en France.

Koeman conseille Xavi Simons sur son avenir