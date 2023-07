Le PSG affole le mercato et annonce un énorme transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

On n'arrête plus le PSG ! Après la nomination de Luis Enrique, le club de la capitale enchaîne les officialisations de nouveaux joueurs. Jeudi, Marco Asensio et Milan Skriniar se sont officiellement engagés avec le PSG. C'est désormais au tour de Manuel Ugarte de devenir Parisien. Le transfert avoisinerait les 60M€.

Depuis plusieurs semaines, Luis Campos est très actif en coulisses. Néanmoins, les officialisations se faisaient attendre. Il faut dire que tant que le PSG n'avait trouvé un accord pour boucler le départ de Christophe Galtier, il était difficile d'annoncer l'arrivée de nouveaux joueurs. Mais depuis mercredi, tout est réglé et le nouvel entraîneur est même connu puisqu'il s'agit de Luis Enrique. Ainsi, comme attendu, le club parisien peut se lâcher et enchaîner les officialisations.

Ugarte, troisième recrue du PSG

Jeudi, le PSG en a donc profité pour annoncer l'arrivée de ses deux premières recrues à savoir Milan Skriniar et Marco Asensio qui se sont engagés libres respectivement jusqu'en 2028 et 2026. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour connaître l'identité de la troisième recrue estivale du club de la capitale puisqu'il s'agit, sans surprise, de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain uruguayen s'engage en provenance du Sporting CP. « Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Manuel Ugarte au sein de son effectif professionnel à partir de la saison 2023-2024. Le milieu de terrain uruguayen, qui portera le numéro 4, est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2028 », peut-on lire dans le communiqué officiel.

Un transfert à 60M€ ?

Le montant du transfert serait fixé à 60M€. Une somme qui correspond à la clause libératoire fixée dans le contrat de Manuel Ugarte au Sporting CP. Reste désormais à savoir quel sera le prochain joueur annoncé par le PSG. Lucas Hernandez, Kang In-Lee ainsi que Cher Ndour se seraient tous engagés avec le club de la capitale en coulisses. L'officialisation de leurs signatures devraient intervenir rapidement puisque les Parisiens retrouvent le chemin de l'entraînement dès ce lundi 10 juillet.