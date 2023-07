Transferts : Une star espérée à Marseille, la folle annonce de l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Voilà près d’un mois que le marché des transferts a ouvert ses portes. Pour le moment, l’OM n’a fait venir que Geoffrey Kondogbia mais Javier Ribalta a annoncé du lourd. Le directeur du football marseillais a précisé que le club olympien était prêt à s’offrir une nouvelle star.

Le mercato de l’OM est lancé. Maintenant que le club olympien a présenté officiellement Marcelino, Pablo Longoria et Javier Ribalta peuvent passer à l’action sur le marché des transferts. Le gros objectif de l’OM est de prolonger Alexis Sanchez mais Marseille ne s’interdit pas la venue d’une autre star.

«On a des discussions avec des joueurs qui ont un haut niveau»

« On cherche toujours à améliorer l’effectif donc il faut recruter des grands joueurs. Maintenant il y a l’Arabie saoudite, l’Angleterre évidemment, ce n’est pas facile. Mais on doit saisir les opportunités et je pense qu’on peut trouver des grands joueurs. On a des discussions avec des joueurs qui ont un haut niveau. Qu’on y arrive ou pas, cela ne dépend pas que de nous », a déclaré Javier Ribalta dans un entretien accordé à l’émission Les Réservistes .

Mercato : L'OM calme le jeu pour sa révolution https://t.co/6cNEsEnBk9 pic.twitter.com/j9bJekJlXE — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

L’OM encore discret

Pour le moment, l’OM n’a recruté que Geoffrey Kondogbia. Le milieu centrafricain arrive de l’Atlético de Madrid pour un montant de 8M€, il sera sous contrat avec le club olympien pour trois saisons avec une autre en option.