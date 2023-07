Le PSG boucle un deal à 60M€, il annonce la couleur

Alexis Brunet

Le PSG accélère sur le mercato. Depuis la nomination de Luis Enrique, trois joueurs ont rejoint officiellement Paris. Il s'agit de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. Pour le milieu de terrain uruguayen, le club de la capitale a dépensé 60M€. Pas très dangereux offensivement, l'ancien joueur du Sporting Portugal est néanmoins très doué défensivement selon un spécialiste.

Le PSG n'a pas réalisé une grande saison. Certes il a remporté la Ligue 1, mais de nombreux observateurs ont critiqué le style de jeu de l'équipe de Christophe Galtier, qui s'est de trop nombreuses fois inclinée. Les dirigeants parisiens ont donc décidé de prendre le taureau par les cornes, et d'opérer certains changements. L'ancien tacticien de l'OGC Nice a donc quitté Paris, après seulement une saison, et Luis Enrique est arrivé pour le remplacer.

Manuel Ugarte s'est engagé avec Paris

Cela ne sera pas le seul changement au PSG. Luis Campos s'active sur le mercato, afin de recruter des joueurs qui manquent à Paris. Justement, trois recrues ont pour l'instant été annoncées. Manuel Ugarte est le dernier à avoir rejoint le club de la capitale. L'Uruguayen viendra renforcer le milieu de terrain parisien. Recruté pour 60M€, il viendra apporter son savoir-faire défensif, qui est sa grande qualité, selon Angel Asteggiante journaliste au média uruguayen El Pais , contacté par Le Parisien . « Je ne pense pas que ce soit un problème (son faible apport offensif). Sa principale fonction est de défendre et c’est sa grande vertu. » Mais pas de soucis, la nouvelle recrue parisienne sait se montrer technique aussi. « Il a déjà montré que techniquement il peut être important dans le jeu collectif. »

Mbappé - PSG : Une offre folle est annoncée, le verdict tombe https://t.co/mr30OERT5R pic.twitter.com/Djy07KMZMi — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

D'autres renforts sont prévus

Manuel Ugarte ne devrait pas être le dernier à rejoindre le PSG. Luis Campos aurait bouclé trois autres dossiers, et les officialisations devraient avoir lieu dans les prochains jours. Lucas Hernandez, Cher Ndour et Kang-in Lee se seraient déjà engagés avec Paris. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football parisien rêve de faire venir Bernardo Silva, mais Manchester City ne lâche pas l'affaire, pour le moment.