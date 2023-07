Transfert énorme au PSG, il fait déjà une grande annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une longue attente, le PSG a démarré les officialisations de transfert. Ce vendredi, c’est Manuel Ugarte qui a été annoncé par le club de la capitale. L’international uruguayen a donné une interview aux médias du club dans laquelle il explique son choix et annonce ses grandes ambitions.

Le PSG a enfin lancé son mercato ! Cette semaine, le club de la capitale a annoncé les signatures de Milan Skriniar, Marco Asensio et enfin Manuel Ugarte. L’international uruguayen arrive du Sporting Club pour un montant de 60M€, soit le prix de sa clause libératoire. Ugarte, qui a notamment affronté l’OM en Ligue des Champions, arrive pour densifier un milieu de terrain qui souffre depuis plusieurs saisons.

Ugarte justifie son choix

Dans un entretien accordé à PSG TV , Manuel Ugarte s’est expliqué sur son choix de rejoindre le PSG : « La première des choses, c’est la dimension du club. Mais il y a aussi les supporters, le public. J’ai toujours aimé les clubs avec des supporters passionnés. C’est donc quelque chose qui a vraiment compté dans mon choix. Ça a été des jours plutôt intenses car j’ai dû prendre une décision importante. Mais aujourd’hui, je suis très content, très heureux, et j’ai hâte de commencer ».

🆕✍️Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Manuel Ugarte au sein de son effectif professionnel à partir de la saison 2023-2024. Le milieu de terrain uruguayen, qui portera le numéro 4, est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2028.#WelcomeUgarte 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 7, 2023

«J’ai envie de gagner des titres»