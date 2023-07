PSG : Gros projets en vue, Kylian Mbappé déballe tout

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement au Cameroun, le pays natal de son père, Kylian Mbappé reste très actif durant son temps libre. Alors qu’il fait les gros titres de la presse sportive pour son avenir, l’attaquant du PSG a notamment rencontré le Premier ministre du pays pour discuter de plusieurs projets. Un point évoqué par le joueur.

Kylian Mbappé ne semble pas soucieux de sa situation au PSG. Cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi a publiquement fixé un ultimatum à son numéro 7, qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat. Le club de la capitale souhaite en effet rapidement le prolonger ou bien le vendre, afin d’obtenir une indemnité de transfert. « Nous voulons qu’il reste mais il ne peut pas partir gratuitement », a indiqué le président du PSG.

Le PSG interpelle Mbappé pour son départ ! https://t.co/X9OTsBpivv pic.twitter.com/021DpBiqEe — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Mbappé au Cameroun

Pendant ce temps, Kylian Mbappé profite de ses vacances et se trouve actuellement au Cameroun, le pays natal de son père. Loin du Parc des Princes, le capitaine de l’équipe de France n’échappe pas pour autant aux questions sur son avenir. Interrogé par une journaliste lui demandant où Kylian évoluerait la saison prochaine, le joueur lui a répondu en souriant : « Kylian est au Cameroun pour l’instant et c’est le plus important , relayé par Le Parisien. J’ai envie de profiter de mon séjour, de profiter de mes vacances un maximum. J’ai envie de profiter de tous les Camerounais et toutes les Camerounaises et c’est ma seule préoccupation. »

« Pas mal de projets »