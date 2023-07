PSG : Incroyable, Mbappé victime d’une fake news surréaliste

Baptiste Berkowicz

Alors que les discussions autour de son avenir agitent la planète football, Kylian Mbappé se retrouve au coeur d'une invraisemblable fake news. Dans une vidéo-montage, comptabilisant 12 millions de vues, on voit le joueur du PSG répondre à une question d’un journaliste japonais. L’usurpateur demande à la superstar ce qu’il pense des joueurs japonais, ce à quoi le Français répond : « Ça ne m’intéresse pas ». Or, l'extrait est totalement faux.

Kylian Mbappé fait l'actualité malgré lui. Actuellement en vacances avant de reprendre l'entrainement avec le PSG le 17 juillet prochain, la superstar se retrouve au coeur d'un coup monté surréaliste de la part de Sud Coréens malintentionnés.

Incroyable ! Une interview de Kylian Mbappé a 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 été 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗶𝗳𝗶𝗲́𝗲 en Corée du Sud et vue près de 12 millions de fois sur YouTube 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗻𝗲 𝘀'𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝘁𝗲. 🤥La traduction de la… pic.twitter.com/JQVGi79E2T — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 7, 2023

La vidéo truquée de Mbappé comptabilise plus de 12 millions de vues

Kylian Mbappé ne s’attendait sûrement pas à ça. Dans une vidéo-montage réalisée en Corée du Sud, comptabilisant 12 millions de vues, on observe le joueur du PSG répondre à une question d’un journaliste japonais lors d’une conférence de presse avec l’équipe de France. Problème, et pas des moindres, c’est la voix d’un faux journaliste qui a été ajoutée. L’usurpateur demande alors à Kylian Mbappé ce qu’il pense des joueurs japonais, ce à quoi le Français répond : « Ça ne m’intéresse pas. »

Une polémique sous fond de guerre politique entre la Corée du Sud et le Japon

Quel était réellement l'objectif de ce mensonge ? Dans un contexte de tension historique et politique entre la Corée du Sud et le Japon, le but est de décrédibiliser les Japonais, en donnant l’illusion qu’une personnalité de l'envergure de Kylian Mbappé ne s’intéresse pas à leur pays et qu’il est, par conséquent, « pro-Coréen ». En l'occurence, cette conférence de presse remonte à juin 2021, et Kylian Mbappé répondait à une question concernant sa prolongation au PSG. Une affaire qui ne devrait pas réchauffer les relations entre les deux pays, c'est le moins que l'on puisse dire.