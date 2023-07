Révolution au PSG, Luis Enrique valide !

Pierrick Levallet

Une grande révolution est actée au PSG. Le club de la capitale a quitté le Camp des Loges pour aller s'installer dans son tout nouveau Training Center situé à Poissy. Ce projet colossal est voué à améliorer les conditions de vie des joueurs de la formation parisienne. Luis Enrique a d'ailleurs validé le centre d'entraînement, qu'il a déjà pu visiter.

C’est une grande révolution qui attend les joueurs du PSG cet été. Le club de la capitale a quitté le Camp des Loges, inauguré en 1975, pour s’installer dans son nouveau centre d’entraînement situé à Poissy. Grand de 74 hectares et disposant 17 terrains de football, le Training Center va bientôt accueillir Kylian Mbappé et le reste des stars parisiennes.

«C'est notre meilleur investissement»

Nasser Al-Khelaïfi n’a d’ailleurs pas manqué de s’enflammer au sujet du nouveau centre d’entraînement. « On essaie de faire quelque chose d'unique. J'espère que c'est l'un des meilleurs d'entraînement et centre de formation du monde. C'est un grand investissement. On a vraiment envie de rapprocher les jeunes de l'équipe première. C'est notre meilleur investissement » a confié le président du PSG en conférence de presse.

«C'est un lieu merveilleux»