Un jackpot inattendu pour le PSG ?

En travaux depuis de nombreuses années du côté de Poissy, le centre d'entrainement du PSG accueille pour la première fois les membres du club de la capitale pendant ce mois de juillet. Cette infrastructure fait encore franchir un cap aux Parisiens qui peuvent désormais se comparer aux plus grands clubs du monde en terme d'outils de travail. De leur côté, les dirigeants du PSG sont à la recherche d'un naming qui devrait rapporter plus que les 20M€ annuels du centre Ooredoo.

Le PSG passe dans une nouvelle galaxie. Véritable bijou de modernité et de fonctionnalités, le nouveau centre d'entraînement du club de la capitale pourrait faire saliver les plus grosses écuries européennes. Cela va également représenter une nouvelle source de revenus pour les dirigeants parisiens.

Un naming qui va rapporter gros

Alors que les premières briques ont été posées en mai 2020, le centre d'entrainement du PSG voit enfin le jour. Il ne dispose néanmoins pas encore d'appellation officielle. Selon L'ÉQUIPE , le club de la capitale est à la recherche d'un naming pour son infrastructure à Poissy. L’entreprise de télécommunications Ooredoo offrait 20M€ au PSG chaque année. Le prix du site de Poissy devrait en valoir davantage.

Inauguration le 10 juillet prochain

Bien que l'ensemble des infrastructures ne sont pas encore opérationnelles pour tous les membres du PSG, l'effectif parisien, de son côté, dispose déjà de ce dont il a besoin pour travailler efficacement. Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe, qui sont d'ores et déjà venus travailler physiquement, ont pu observer l'étendue de l'évolution par rapport à l'ancien centre d'entraînement. Luis Enrique et l'ensemble de son groupe sont attendus le 10 juillet prochain pour la reprise collective. Les premiers jours seront dédiés aux différents tests physique et médicaux avant que les joueurs ne foulent pour la première fois les pelouses des nombreux terrains d'entrainements.