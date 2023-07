PSG : Neymar déclenche une incroyable polémique, les folles révélations

Pierrick Levallet

Après la finale de la Coupe de France en 2019, Neymar provoquait un énorme scandale. La star de PSG avait en effet giflé un supporter dans les tribunes après la rencontre perdue face au Stade Rennais. Quelques jours plus tard, l'identité complète de ce fan avait été dévoilée, et ce dernier a naturellement porté plainte. Sauf que le compte Twitter ayant divulgué ces informations faisait finalement partie de l'armée numérique missionnée par le PSG. Le supporter a alors déposé une nouvelle plainte. Et depuis, les enquêteurs retracent le cours des événements.

Le 27 avril 2019, Neymar déclenchait une énorme polémique. Après la défaite du PSG contre le Stade Rennais en finale de Coupe de France, le Brésilien giflait un supporter du nom de Nelson dans les tribunes, ce dernier provoquant la star parisienne. Naturellement, ce fan expliquait le 3 mai lors d’un entretien accordé à L’Equipe être cyber-harcelé depuis ces événements. Mais le soir même, un compte Twitter du nom de Paname Squad , supprimé depuis, divulguait l’identité complète de Nelson sur les réseaux sociaux. Le supporter dépose alors plainte et Neymar reçoit un rappel à la loi le 19 mai. Mais l’affaire ne s’arrête pas là.

Tout un réseau missionné pour retrouver le supporter giflé par Neymar

Plus tard, il s’est avéré que Paname Squad faisait partie de l’armée numérique missionnée par le PSG comme le rapporte L’Equipe . Nelson a alors déposé une nouvelle plainte après avoir appris ces faits. Depuis, l’enquête de police s’efforce de retracer le cours des événements. D’après le quotidien sportif, Jean-Martial Ribes - patron de la communication du PSG de l'époque - demandait à Malik Naït-Liman, référent supporters et ancien agent du renseignement français de « monter un dossier rapide » sur ce supporter giflé par Neymar le 1er mai 2019. Le lendemain, Malik fait appel à Sam, un policier du sud de la France qui a également travaillé dans le renseignement. Ce dernier fait appel à Ahmed, qui consulte le fichier du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ). Très rapidement, il récupère l’identité complète de Nelson et fait remonter les informations à Sam, qui les envoie à Malik Naït-Liman. Ce dernier transmet alors tout à Jean-Martial Ribes.

Le plan machiavélique du PSG pour remonter à Nelson

D’après Sam, Malik lui avait fait savoir que le PSG voulait réunir ces informations afin de déposer une plainte. De son côté, Malik Naït-Liman se défend en expliquant que l’objectif principal était de maintenir la sécurité. « Je mets immédiatement en cause la fédé, qui est l’organisateur du match , explique-t-il aux enquêteurs avant de donner des détails de son entretien avec Jean-Martial Ribes. Je lui dis que si c’est un terroriste qui se trouve là et qui met un coup de couteau à Neymar, ou même au Président de la République qui passe par là, c’est un défaut d’organisation. Il me répond alors : ‘J’ai réussi à obtenir un numéro de téléphone et le prénom du gars. Est-ce que tu penses que tu peux avoir l’adresse et la date de naissance pour porter plainte contre personne dénommée ?’ ». En réalité, aucune plainte ne sera déposée mais l’identité de Nelson sera révélée par le compte Paname Squad . « Je n’avais pas connaissance de cette armée numérique, Paname Squad » se dédouane alors Malik.

Le clan Neymar également impliqué

Reste maintenant à savoir si ces informations ont été transmises à l’entourage de Neymar. Ahmed estime que cela a été le cas. « J’ai compris que c’était pour proposer un une solution à l’amiable entre le joueur et le supporter » confie-t-il. Nelson, lui, a fait savoir qu’il avait effectivement été contacté par le clan du Brésilien après les faits. « Environ une semaine après l’histoire avec Neymar, il y a deux managers gérant le joueur qui m’ont donné rendez-vous. (...) Ils m’ont filmé à mon insu et ont cherché à me piéger en me proposant un arrangement financier. Je leur ai dit clairement que c’était une question d’honneur. Je voulais que Neymar vienne s’excuser devant mes parents, c’est tout. Bien sûr, cela ne s’est jamais produit, Neymar n’est jamais venu s’excuser. (...) Une seconde fois, ils m’ont recontacté par téléphone. Ils m’ont proposé de venir à une remise de trophée remis à la télé. Ils voulaient me mettre à la table avec Neymar et que l’on fasse "la paix" devant les caméras. Ils m’ont ensuite vendu la chose en me disant que je pourrais faire des plateaux télé et être payé. Je leur ai dit à nouveau que ce n’était pas du tout cela qui m’intéressait » annonce-t-il, précisant qu’il n’avait jamais divulgué son numéro de téléphone à quelqu’un travaillant pour le PSG.

Le PSG dément fermement ces accusations