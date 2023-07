PSG : Le compte a rebours est lancé pour le remplaçant de Mbappé !

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival, le PSG pourrait finalement vendre Kylian Mbappé. Et pour tourner la page, la presse anglaise évoque un intérêt parisien pour Jadon Sancho. Manchester United serait pressé de le vendre. Explications.

Et si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG cet été ? Le président Nasser Al-Khelaïfi a ouvertement menacé le champion du monde tricolore cette semaine au cours de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique et après coup en interview pour différents médias. Outre le fait qu’Al-Khelaïfi ait une nouvelle fois affirmé que Kylian Mbappé n’avait pas le droit de quitter le PSG en tant qu’agent libre dans un an, le président parisien a lâché une petite bombe.

Sancho pour oublier Mbappé ?

En effet, d’après les propos tenus par le patron du PSG, Kylian Mbappé n’a plus qu’un peu plus d’une semaine pour donner sa réponse finale au sujet d’une prolongation de contrat. Sinon, un transfert serait programmé par le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato. En juin dernier, le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs confiait que les dirigeants parisiens s’intéresseraient au profil de Jadon Sancho pour éventuellement combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé lâche un coup de pression, panique au PSG https://t.co/Do56vrHDsT pic.twitter.com/hG0JOK3V5l — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

Manchester United veut vendre Sancho sous deux semaines !