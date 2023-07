PSG : Hallucinant, il veut signer la mère de Kylian Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les tensions entre le PSG et Kylian Mbappé ont ressurgi suite à la décision de ce dernier de ne pas étirer son bail, un personnage central, longtemps resté dans l'ombre, est revenu au premier plan. Il s'agit de Fayza Lamari, qui dispose d'une énorme influence au sein du club parisien. En Espagne, les journalistes se montrent admiratifs de cette femme, qui semble mettre le PSG à genoux.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, c'est je t'aime moi non plus. Le club est en froid avec son joueur, qui a refusé d'étirer son bail d'une saison. Désormais, la seule issue possible pour le PSG est de vendre sa star dès cet été, afin d'éviter de le voir partir libre en 2024. Dans les prochains jours, la direction devrait s'entretenir avec celle qui gère les intérêts de l'international français, Fayza Lamari.

Le clash est total, Mbappé lâche sa réponse au PSG https://t.co/hYMb10evQo pic.twitter.com/lR9RN1zoAi — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Fayza Lamari prend de plus en plus de place

La mère de Kylian Mbappé est devenue un personnage central dans ce dossier. D'ailleurs, son influence ne se limite pas au seul cas de son fils. « Est-ce que la mère de Mbappé dirige le PSG ? En tout cas elle a une grande influence » avait lâché Daniel Riolo.

Sa signature au FC Barcelone est réclamée