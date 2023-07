Mbappé : Le plan machiavélique du PSG est révélé en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le torchon brûle entre le PSG et Kylian Mbappé. Le club parisien pense que le joueur a trouvé un accord avec le Real Madrid. De quoi précipiter son transfert cet été. Mais comme le souligne Daniel Riolo ce vendredi, le club parisien est entré dans une nouvelle phase suite à cette information.

Actuellement au Cameroun, Kylian Mbappé va vite replonger dans son quotidien parisien. Et sa tranquillité pourrait être ébranlée par sa situation contractuelle au PSG. En effet, le club de la capitale lui a ordonné d'étirer son bail d'une saison. Sans quoi il sera vendu cet été. Selon RMC Sport, le PSG soupçonne Mbappé d'avoir trouvé un accord avec le Real Madrid. Une information à laquelle a réagi Daniel Riolo.

Le clash est total, Mbappé lâche sa réponse au PSG https://t.co/hYMb10evQo pic.twitter.com/lR9RN1zoAi — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

« On est en train d’entrer dans une sorte de campagne de communication »

« Un accord entre Mbappé et le Real Madrid ? On est en train d’entrer dans une sorte de campagne de communication de la part du PSG pour enfoncer Mbappé. Hier c’était l’affecte. (…) En gros c’est "il avait dit ça, regardez c’est un menteur", pour que les supporters lui en veulent. Je ne dis pas que les dirigeants du PSG ont tort, je dis que je ne vois pas trop où ça peut les mener. Soit ils décident fermement, "écoute mec soit tu prolonges soit tu vas rester sur le banc ou en tribunes", j’ai beaucoup de mal en cette version, mais sinon j’ai peur que toute cette tentative de com’ habile ou plus ou moins habile, je ne vois pas trop où ça peut les mener » a-t-il confié sur le plateau de RMC , avant de détailler plus en détails le plan du PSG.

Le PSG incrimine Mbappé