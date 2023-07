Mbappé - PSG : Il lâche une bombe en direct sur son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Remonté contre la décision de Kylian Mbappé qui refuse de prolonger à un an de la fin de son contrat, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à lui mettre un coup de pression mercredi en conférence de presse. Et Daniel Riolo l'affirme : si Mbappé ne prolonge pas cet été, il s'en ira libre à l'été 2024.

Mercredi, à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué le feuilleton Kylian Mbappé. Et le président du PSG n’a pas hésité à afficher un discours ferme alors que l’attaquant français a fait parvenir un courrier pour signifier qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat : « Notre position est très claire, je vais la répéter encore une fois. Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Je ne me répèterai pas à ce sujet », a-t-il confié.

Le PSG a répondu par courrier

Selon les récentes révélations de L’EQUIPE , la direction du PSG a récemment fait parvenir une longue réponse, là encore par courrier, à Kylian Mbappé, afin de lui signifier son mécontentement. Le ton est donc en train de monter entre les deux parties, d’autant que le Real Madrid semble déjà en embuscade pour recruter Mbappé libre à l’été 2024, et ce feuilleton fait beaucoup réagir.

« Si le PSG le garde, il part gratos »