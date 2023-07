Mercato : Un prodige à 45M€ s’est décidé pour son transfert au PSG

Alexis Brunet

Dernièrement, on apprenait que le PSG en pinçait pour Bradley Barcola, le jeune attaquant de l'OL. Mais il n'est pas le seul crack à être dans le viseur du club de la capitale. Paris ne lâche pas le Brésilien Victor Roque, dont le transfert au Barça tarde à se concrétiser. Mais le buteur de 18 ans souhaite rejoindre la Catalogne, cela s'annonce donc compliqué pour le champion de France.

Pour l'instant, le PSG n'a recruté qu'un seul joueur offensif. C'est Marco Asensio qui a rejoint Paris en provenance du Real Madrid. Il était en fin de contrat, et il n'a donc rien coûté. On peut être sûr qu'avant la fin du mercato, Luis Campos va recruter d'autres attaquants.

Victor Roque veut aller au FC Barcelone

Victor Roque est l'un des plus grands talents brésiliens. À seulement 18 ans, il s'apprête déjà à quitter son pays. Le FC Barcelone serait tout proche de l'accueillir, même si le club espagnol est confronté à un ultimatum, selon Mundo Deportivo . Les Blaugrana doivent régler cette affaire dans les prochaines heures, sinon l'accord trouvé ne sera plus valable. Le jeune attaquant lui s'est déjà mis d'accord avec le Barça, et il ne rêve que de la formation barcelonaise selon AS .

Encore perdu pour le PSG ?

Alors que le PSG et d'autres prétendants, conscients que le FC Barcelone tarde à boucler le deal, auraient décidé de revenir à la charge, Victor Roque n'aurait d'yeux que pour la formation catalane, qui reste donc favorite malgré ses difficultés.