Le PSG a bouclé un dossier brûlant, une offre en or l’attend

Arrivé l’été dernier au PSG en provenance de l’OGC Nice, Christophe Galtier n’aura tenu qu’une saison sur le banc du club de la capitale. Tout juste écarté de Paris, le technicien français aurait reçu une approche d’Al-Shabab, club saoudien. Galtier serait même tenté par cette option.

Le dossier aura traîné pendant des semaines mais le PSG a fini par trouver un accord avec Christophe Galtier. Le technicien français a officiellement quitté son poste, il a déjà été remplacé par Luis Enrique. Une petite saison et pas plus pour Christophe Galtier qui n’aura pas survécu à son bilan comptable médiocre, malgré l’obtention du 11ème titre de champion de France de l’histoire du PSG.

Galtier fait ses adieux au PSG

« À l’heure où vient de se tourner - et de s’ouvrir - une nouvelle page pour le PSG, je voulais dire « merci » à l’issue de cette saison si intense. Merci à « mes » joueurs tout d’abord, qui ont été magnifiques d’engagement pour aller chercher ce onzième titre historique. Merci à la direction sportive et à mon équipe technique pour leur soutien. Merci à l’équipe derrière l’équipe (intendance et organisation), si indispensable et dévouée. Merci au département médical, si précieux. Et surtout merci au Président Nasser al-Khelaifi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles. Je souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d’émotions et bonne chance à Luis Enrique », a déclaré Christophe Galtier sur le site officiel du PSG. Un message de paix en guise d’adieu.

L’Arabie saoudite le suit de près