Le PSG a fait pleurer la femme de Beckham

David Beckham aurait dû initialement raccrocher les crampons chez lui en Angleterre. C’est ce qui avait été convenu avec sa femme Victoria. Mais l’appel de dernière minute de Nasser Al-Khelaïfi a chamboulé les plans initiaux, au point de faire craquer Victoria Beckham.

Alors qu’il avait entamé sa carrière 21 ans plus tôt à Manchester United, David Beckham allait enfin retrouver son Angleterre et Londres, 10 ans après avoir quitté le pays pour le Real Madrid. Après une fin d’aventure au Los Angeles Galaxy au cours de laquelle il avait également fait un crochet du côté du Milan AC, Beckham recevait un appel qui allait bouleverser ses plans… et sa femme Victoria.

En recrutant Beckham, Al-Khelaïfi a fait pleurer sa femme

En effet, le 31 janvier 2013, David Beckham signait pour six mois au PSG et reversait tous ses revenus à une association caritative après un appel fructueux du président Nasser Al-Khelaïfi. Une sortie plutôt réussie puisque Beckham a pu goûter une dernière fois à la Ligue des champions et au bonheur de remporter des titres. Néanmoins, sa femme Victoria n’avait pas bien vécu ce changement de programme soudain comme raconté par Beckham.

«Lorsque j'ai dû l'expliquer à Victoria, elle a fondu en larmes»