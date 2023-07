Un joueur flambe à l'étranger, l'OM va le regretter

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato d'hiver, Gerson a tout fait pour quitter l'OM. Il faut dire que le milieu de terrain brésilien ne s'entendait plus du tout avec Igor Tudor et a donc fait son retour à Flamengo. Et la forme actuelle du natif de Rio de Janeiro pourrait laisser des regrets aux Marseillais.

Quelques mois après son arrivée sur le banc de l'OM, en cours de saison, Jorge Sampaoli avait réclamé un très gros transfert à Pablo Longoria. En effet, durant l'été 2021, le technicien argentin souhaitait absolument attirer Gerson afin d'en faire l'homme de base de son système. Sampaoli obtiendra gain de cause puisque le milieu de terrain brésilien s'engagera pour un peu plus de 20M€. Un énorme transfert pour l'OM qui va virer au fiasco.

Gerson flambe à Flamengo

Et pour cause, si Gerson va monter en puissance durant sa première saison à l'OM, le départ Jorge Sampaoli va marquer un sacré coup d'arrêt dans sa carrière marseillaise. Et l'arrivée d'Igor Tudor va définitivement l'éloigner de la Canebière. Le Brésilien va très rapidement avoir un clash avec son nouveau coach et sera donc peu utilisé durant la première partie de saison. Une situation qui va le pousser à réclamer son départ de l'OM. Ainsi, lors du précédent mercato d'hiver, Gerson rebondira à Flamengo qui débourse quasiment 15M€ pour le rapatrier. Un choix qu'il ne risque pas de regretter. Et pour cause, le milieu de terrain brésilien impressionne dans le Brasileirao comme en témoignent ses six passes décisives en neuf apparitions. Pour la seconde fois de sa carrière, Gerson réussit donc son retour à Flamengo, actuel troisième du championnat brésilien.

