«Il a beaucoup souffert» : L’OM lui a fait vivre un cauchemar

Recrue la plus chère du mercato estival 2021 de l’OM, Gerson a quitté le club olympien seulement un an et demi après son arrivée. De retour à Flamengo, l’international brésilien va retrouver Jorge Sampaoli qui vient d’être nommé au poste d’entraîneur. L’ancien coach de l’OM s’est exprimé sur la situation de Gerson.

A l’été 2021, l’OM n’avait pas hésité à casser sa tirelire pour s’attacher les services de Gerson. Après des débuts délicats, l’international brésilien s’était fait une place dans le onze de départ de Jorge Sampaoli qui n’a jamais cessé de lui faire confiance. Résultat, Gerson a fini la saison en boulet de canon, il était même le meilleur joueur de l’OM lors du sprint final.

Retour aux sources pour Gerson

Mais comme plusieurs joueurs de l’effectif, Gerson a été très affecté par le départ surprise de Jorge Sampaoli. Avec Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l’OM, le courant n’est jamais passé. Quelques frictions ont eu lieu et Gerson a fini par demander son départ l’hiver dernier. Après de longues et difficiles négociations, l’international brésilien a quitté l’OM pour faire son retour à Flamengo.

«Qui va contester les capacités de Gerson ? C’est impossible»