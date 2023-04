Bannis de l’OM, que deviennent les Strootman, Radonjic et Mitroglou

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L'OM a vu pas mal de joueurs internationaux défiler sous l'ère McCourt. Certains ont réussi à s'imposer à l'image de Luiz Gustavo, d'autres ont raté leur intégration au sein de l'équipe et ont dû quitter le club. On peut citer Strootman, Radonjic ou même Mitroglou. Tour d'horizon de ce que deviennent les plus gros flops de l'ère McCourt.

C'est certainement le trio le plus critiqué de l'ère McCourt. Strootman, Radonjic et Mitroglou n'ont jamais réussi à s'imposer au sein de l'effectif olympien. Ils n'ont tous les trois pas eu d'autres choix que de poursuivre leurs carrières ailleurs, Strootman est en prêt au Genoa, Radonjic est en prêt au Torino FC, tandis que Mitroglou a vu sa carrière défiler et aller de mal en pis, aujourd'hui le joueur évolue dans un club amateur en Allemagne.

Kevin Strootman

Kevin Strootman débarque à Marseille le 28 août 2018, l'international néerlandais signe un contrat de 5 ans qui le lie à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2024 pour un montant de 25 millions d'euros dont 3 millions d'euros en bonus. A l'époque c'était Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, qui avait demandé de le recruter, lui qui l'a côtoyé lors de son passage à l'AS Roma. Il signe une première titularisation le 2 septembre 2018 face à l'AS Monaco, le joueur rend une belle copie et son équipe s'impose (3-2). Malheureusement, ses performances ne sont pas aussi étincelantes tout au long de la première moitié de saison, il est critiqué par les supporteurs marseillais en raison de son salaire élevé et de ses performances qui ne satisfont personne. Rudi Garcia décide alors de le mettre sur le banc de touche lors de la deuxième moitié de saison. Trois ans plus tard, il ne réussit toujours pas à s'imposer, il est prêté dans un premier temps au Genoa (2021) puis à Cagliari avant de retrouver le FC Genoa en 2022 où il est sous prêt en Série B jusqu'en 2024, date de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille.

Nemanja Radonjic

Comme pour Strootman, c'est Rudi Garcia qui a fait la demande pour recruter Nemanja Radonjic qu'il avait connu quand il évoluait dans la réserve de l'AS Roma. Radonjic signe un bail de 5 saisons avec le club phocéen pour une indemnité de 14 millions d'euros dont 3 millions en bonus. Le joueur dispute quelques rencontres, il est souvent utilisé en joker par Rudi Garcia. L'international serbe signe son premier but lors d'un match face à Toulouse en Ligue 1. Pas dans les plans de André Villas-Boas qui fut nommé après le départ de Rudi Garcia, Radonjic décide de partir sous forme de prêt au Hertha Berlin puis il est prêté au Benfica (2021-2022) avant d'atterrir en Italie où il signe un prêt avec le Torino, club avec lequel il est en train de réalisé une belle saison.

Kostas Mitroglou

Acheté pour 15 millions d'euros lors des dernières heures du mercato estival 2017-2018, Kostas Mitroglou est certainement le transfert le plus loupé de l'ère McCourt, pourtant le joueur arrive comme un vétéran avec ses 47 rencontres en Ligue des champions. La direction marseillaise pensait signer un leader qui amènerait de l'équilibre dans le vestiaire et c'est complètement raté. Son passage à l'OM ne dure que deux saisons et il est prêté au Galatasaray SK, il dispute 9 rencontres avec le club turc et ne parvient pas à s'imposer. Il est ensuite prêté au PSV Eindhoven puis dans la foulée au Aris Salonique (Grèce). Le joueur n'arrive pas à relancer sa carrière et décide de signer en janvier 2023 dans un club amateur allemand, le Rheurdt-Schaephuysen.