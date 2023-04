OM : Coup de tonnerre annoncé dans le projet McCourt ?

Hugo Chirossel

Décrié lors de son arrivée l’été dernier, Igor Tudor a rapidement mis tout le monde d’accord à l’OM. Mais ce que l’entraîneur croate réalise dans la cité phocéenne n’est pas passé inaperçu, notamment du côté de la Juventus, club auquel il est très attaché. Selon Daniel Riolo, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024, Tudor pourrait s’en aller dès l’été prochain.

Dès la reprise de l’entraînement au début du mois de juillet dernier, l’OM a dû se lancer à la recherche d’un nouvel entraîneur. En désaccord avec Pablo Longoria, Jorge Sampaoli avait décidé de claquer la porte, ce qui a amené l’arrivée d’Igor Tudor. Sifflé pour ses débuts au Vélodrome, les résultats de l’entraîneur croate parlent pour lui.

L'OM frappe fort sur le mercato, le vestiaire interpelle le boss https://t.co/BfuSZw7dzb pic.twitter.com/jvsmMf0Hub — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

La Juventus suit Tudor

Mais l’OM pourrait vivre un scénario similaire l’été prochain. Ces dernières semaines, la presse italienne a évoqué un intérêt de la Juventus pour Igor Tudor, sous contrat jusqu’en juin 2024, en cas de départ de Massimiliano Allegri. Ancien défenseur de la Vieille Dame , le technicien croate a également été adjoint d’Andrea Pirlo lorsque ce dernier en était l’entraîneur.

« Un changement d’entraîneur à Marseille ? »