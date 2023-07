Mbappé reçoit une énorme menace sur le mercato, le PSG jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé a semé la panique au PSG en annonçant sa volonté de ne pas activer l'option dans son contrat pour une prolongation d'une saison. Résultat, un transfert cet été n'est pas à exclure, mais du côté du Real Madrid, les conditions sont fixées.

Alors que l'été s'annonçait calme pour Kylian Mbappé, l'attaquant français en a décidé autrement. En envoyant une lettre au PSG pour annoncer son intention de ne pas lever l'option dans son contrat pour une saison supplémentaire, le crack de Bondy a provoqué la colère de sa direction, poussant même Nasser Al-Khelaïfi a officiellement mettre sa star sur le marché. « Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible », lâchait le président du PSG en conférence de presse. Une situation qui pourrait convaincre le Real Madrid de passer à l'action cet été. Mais ce ne serait pas la tendance.

L'Espagne prévient Mbappé

Journaliste de AS , Tomás Roncero s'est d'ailleurs prononcé sur le feuilleton Mbappé qui semble le fatiguer. « Cela m'ennuie à mourir parce que c'est un feuilleton qui dure depuis six ans maintenant. Cela fait six longs étés que l'on se demande s'il va venir ou non. Entre Bellingham et Güler, ils ont montré à Mbappé que quand on veut aller quelque part, c'est très facile. Mbappé a fait des bêtises et attention à lui, ce n'est pas un enfant », explique le journaliste espagnol au micro de La Cadena SER avant de décrire la seule option pour que Kylian Mbappé s'engage en faveur du Real Madrid.

«Mbappé n'a qu'une seule façon de s'attirer les faveurs du Real Madrid»