L’OM fait une révélation sur son mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une seule petite saison passée à l’OM, Igor Tudor a décidé de quitter le navire. La direction du club olympien l’a remplacé par Marcelino et d’autres modifications sont attendues, cette fois dans l’effectif. Javier Ribalta admet même que tout va devoir s’accélérer en raison du tour préliminaire de la C1.

Encore un été mouvementé qui s’annonce pour l’OM. Avec le départ d’Igor Tudor et l’arrivée de Marcelino, la direction olympienne doit modifier pas mal de choses, notamment dans l’effectif où beaucoup de modifications sont attendues en raison du changement de dispositif. Et l’OM va devoir agite vite.

L’OM doit se préparer rapidement

En effet, avec la troisième place de la saison passée, l’OM doit passer par le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une étape capitale qui pousse le club olympien à être plus rapide que d’ordinaire sur le mercato.

Transferts : Une star espérée à Marseille, la folle annonce de l’OM https://t.co/NJx01kJ9fc pic.twitter.com/CgtAayLz3u — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

«On ne doit pas se précipiter»