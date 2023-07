Le clash est total, Mbappé lâche sa réponse au PSG

Axel Cornic

Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. L’annonce de la star française a mis le feu aux poudres et la réponse de son club a été assez claire, puisque sans une prolongation dans les prochaines semaines un transfert sera inévitable. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux parties s’éloignent de jour en jour…

Ce mercato estival peut être un énorme tournant pour le projet QSI. Après Lionel Messi, c’est en effet Kylian Mbappé qui pourrait quitter le PSG ! Le Français a en effet annoncé vouloir partir libre dans un an, scénario que les Parisiens veulent absolument éviter, quitte à le transféré dès cet été.

PSG : Surprise, un club débarque pour le transfert de Mbappé https://t.co/xfzdFkf00t pic.twitter.com/x06oCyjAVa — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

« J’ai été vraiment choqué d’apprendre que Mbappé avait l’intention de partir gratuitement »

Le ton du PSG s’est durcit ces derniers jours et Nasser Al-Khelaïfi a multiplié les interventions. C’est le cas avec Le Parisien , qui a récemment publié un entretien cinglant, où le départ de Kylian Mbappé est directement évoqué. « Nous voulons qu’il reste mais il ne peut pas partir gratuitement » a déclaré le président du PSG. « J’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu ».

Un service rendu ?