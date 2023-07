Mercato : Il claque la porte de l’ASSE, la raison est dévoilée

Thibault Morlain

Serial buteur de l’ASSE lors de la saison qui vient de s’écouler, Jean-Philippe Krasso a été plus que précieux pour les Verts. Mais voilà que l’histoire n’ira pas plus loin. En effet, l’attaquant, arrivé au terme de son contrat, a décidé de s’engager avec l’Etoile Rouge de Belgrade. Direction donc la Serbie pour Krasso, qui avait visiblement le désir de changer d’air après son expérience à l’ASSE.

La saison prochaine, l’ASSE va donc chercher à enfin remonter dans l’élite. Alors que le groupe de Laurent Batlles fera partie des favoris à la montée, il faudra toutefois faire sans Jean-Philippe Krasso. Alors que ça va bouger au sein de l’effectif des Verts cet été, le départ de l’attaquant ivoirien est déjà officiel. Arrivé au terme de son contrat, le joueur de 25 ans s’est envolé pour la Serbie. Krasso a ainsi quitté l’ASSE afin de s’engager pour l’Etoile Rouge de Belgrade.

Mercato : Un buteur quitte l'ASSE, il sort du silence https://t.co/Xx0LYYapxu pic.twitter.com/tuaYslNJxd — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

« J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le conserver »

A l’ASSE, on aurait pourtant aimé continuer l’aventure avec Jean-Philippe Krasso. Coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin expliquait récemment : « Krasso ? J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le conserver. Il avait un profil particulier. Un attaquant qui savait jouer entre les lignes avec une valeur technique importante. On cherche des attaquants qui savent marquer des buts. On cherche un finisseur ».

« Il avait envie de vivre une aventure à l’étranger »