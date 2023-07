Mercato : Un buteur quitte l'ASSE, il sort du silence

Jean de Teyssière

C'est officiel depuis quelques jours, le deuxième meilleur du dernier championnat de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso, quitte l'AS Saint-Etienne pour rejoindre l'Etoile Rouge de Belgrade. L'ancien attaquant stéphanois a tenu à remercier ses anciens supporters avec un joli message d'adieu. Place maintenant pour lui à la Ligue des Champions et au championnat serbe.

Jean-Philippe Krasso aura bien aidé l'ASSE en Ligue 2. L'international ivoirien s'est révélé cette saison en marquant 17 buts et en délivrant 12 passes décisives, faisant de lui le deuxième meilleur buteur de Ligue 2, derrière Georges Mikautadze de Metz (23 buts) et devant Josh Maja de Bordeaux (16 buts). Son apport offensif a servi à sortir l'AS Saint-Etienne de la galère, eux qui pointaient régulièrement à la dernière place en début de saison. En fin de contrat en juin dernier, Krasso s'est engagé libre avec l'Etoile Rouge de Belgrade.

« Je suis très fier d'avoir pu porter les couleurs de l'AS Saint-Étienne »

Sur ses réseaux sociaux, Jean-Philippe Krasso a posté un beau message d'adieu, lui qui est arrivé au club en 2020 : « Après 3 saisons où nous aurons tous vécu des hauts et des bas, une page se tourne. J'aurais beaucoup appris et grandi durant ces années ici en passant également par Le Mans FC et l'AC Ajaccio. Cette dernière saison encore plus, car on a vécu des moments compliqués […]. Je suis très fier d'avoir pu porter les couleurs de l'AS Saint-Étienne et d'avoir eu l'honneur de porter le brassard de capitaine à quelques reprises. »

