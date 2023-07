Le PSG boucle un nouveau transfert, il touche le jackpot

Baptiste Berkowicz

Bien que l'annonce de son transfert au PSG ne soit pas encore officielle, Lee Kang-In va bel et bien rejoindre le club de la capitale. Les dirigeants parisiens devraient débourser 22M€ bonus compris pour s'attacher les services du Coréen. Jorge Mendes, agent du joueur de Majorque, va toucher une commission de pas moins de 5M€.

Luis Campos est particulièrement scruté lors de ce mercato estival. Depuis son arrivée l'été dernier, le conseiller sportif du PSG déçoit dans ses choix pour renforcer l'effectif du club de la capitale. Lee Kang-In devrait bien faire partie des nouvelles têtes de l'effectif parisien pour la saison prochaine.

Mendes, commission à 5M€

Les négociations entre Majorque et le PSG ont abouti à un accord autour de 22M€ bonus compris pour le transfert de Lee Kang-In. Selon les informations de Sports Zone , Jorge Mendes va toucher pas moins de 5M€ de commission suite à l'opération. Cette somme ne rentre pas en ligne de compte dans les finances du club parisien auprès du fair-play financier.

Lee Kang-In, annonce imminente

L'officialisation du transfert de Lee Kang-In au PSG devrait intervenir dans les prochaines heures. Le Coréen a d'ores et déjà passé sa visite médicale et n'a plus qu'à attendre la communication du club de la capitale.