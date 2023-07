Le PSG va sortir 80M€ pour Mbappé

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, le Real Madrid s'est mis à rêver de nouveau d'une arrivée de Kylian Mbappé dès cet été. Le Français semble programmé pour rejoindre un jour le club espagnol, mais le PSG ne voudrait pas le voir partir cette année. Le club de la capitale souhaite même le prolonger, en lui offrant un sacré pactole.

Pour l'instant le PSG aurait déjà boulé les arrivées de six joueurs. Cher Ndour, Marco Asensio et Milan Skriniar arriveraient libres, alors que Lucas Hernandez coûterait 45M€ à Paris, Manuel Ugarte 60M€ et Kang-in Lee 22M€. D'autres renforts vont sans doute suivre avant la fin du mercato, mais il se pourrait bien que le club de la capitale garde un peu de sous pour un autre besoin.

Paris veut toujours prolonger Mbappé

Kylian Mbappé a un pouvoir, celui de mettre un club en crise, très facilement. C'est ce qu'il a fait il y a quelques semaines, quand il a décidé de faire part de son souhait de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025 à Paris. Mais le PSG n'a pas abandonné tout espoir. D'après les informations de Sports Zone , le champion de France souhaite toujours convaincre le natif de Bondy de finalement prolonger. Pour se faire, le club de la capitale serait prêt à faire un effort financier à hauteur du montant de la prime de fidélité du champion du monde, soit 80M€.

Des pistes existent pour l'après Mbappé

Si le PSG n'arrive pas à convaincre Mbappé avec sa proposition, il y a des chances pour qu'il soit vendu au plus vite afin de récupérer un beau chèque. Cet argent pourra par la suite être utilisé afin de faire venir une nouvelle star offensive. Luis Campos a plusieurs noms en tête. Pour ce qui est d'un attaquant de pointe, les pistes Osimhen et Kane sont les plus chaudes, même s'il ne faut pas oublier les options Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Enfin, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football parisien rêve toujours d'une arrivée de Bernardo Silva dans la capitale française.