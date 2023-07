PSG : Une nouvelle recrue déjà sur le départ ?

Pierrick Levallet

Alors que le mercato a ouvert ses portes depuis bientôt un mois, les arrivées se font nombreuses au PSG. Le club de la capitale tiendrait déjà six recrues, dont Cher Ndour. Comparé à Paul Pogba, le crack de 18 ans viendrait tout juste de signer son contrat. Mais la formation parisienne envisagerait déjà de s'en séparer cet été.

Le PSG n’a pas perdu de temps pour se renforcer cet été. Le club de la capitale aurait déjà bouclé six arrivées lors de ce mercato estival, bien qu’aucune n’ait encore été officialisée. La formation parisienne aurait mis la main sur Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez et Cher Ndour. Ce dernier, en fin de contrat avec le Benfica Lisbonne, va arriver libre au PSG. Doté d’un fort potentiel, le joueur de 18 ans est considéré comme un véritable crack. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à le surnommer le « nouveau Pogba ». Et son arrivée chez les champions de France se confirme de plus en plus.

Ndour signe au PSG, un prêt déjà envisagé ?

Comme le rapporte L’Equipe , Cher Ndour vient de signer un contrat de cinq ans au PSG. Le joueur de 18 ans devrait intégrer le groupe de Luis Enrique pour la pré-saison. Mais il pourrait néanmoins quitter le club de la capitale dès cet été. En effet, la direction parisienne songerait à le prêter afin qu’il gagne en temps de jeu. À peine arrivé, Cher Ndour pourrait donc déjà faire ses valises.

Campos veut recruter d'autres cracks

Par ailleurs, le quotidien sportif indique que d’autres profils similaires pourraient débarquer au PSG cet été. Cher Ndour entrerait dans la politique que Luis Campos souhaite mener dans la capitale. Véritable dénicheur de talents, le conseiller football parisien veut faire venir plus d’éléments jugés à fort potentiel. De ce fait, le PSG pourrait être amené à se focaliser sur d’autres pépites sur le mercato. À suivre...